أسباب وجيهة توجب تخلي الغرب عن الخناق الاقتصادي على أفغانستان

خلال سنوات من المحادثات في الفنادق المتلألئة في قطر، حذر دبلوماسيون أميركيون طالبان من سيناريوهات قاتمة إذا فشل المتمردون في التفاوض على السلام في أفغانستان. كانت الرسالة قاسية: لا تستولي على كابول تحت تهديد السلاح، لأنك إذا فعلت ذلك، فإن نظامك سيواجه وطأة العزلة الاقتصادية، مما يترك بلدك مفلسًا. لم يكن هذا تهديدًا فارغًا. بعد أن تجاهلت طالبان التحذيرات وواصلت تحقيق النصر في أب 2021، ردت الحكومات الغربية بوقف مساعدات التنمية، وتجميد أصول الدولة، وشل البنوك، والسماح بفرض عقوبات على القطاع الخاص. دفعت الأزمة الاقتصادية الناتجة أكثر من نصف الأفغان نحو المجاعة.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "من المعقول أن يشعر المسؤولون الغربيون بأن نفي نظام طالبان إلى البرية الاقتصادية كان مبرراً. ولكن الأمر لا يزال خطأ. حتى لو كانت هذه العقوبة مناسبة لجرائم طالبان العديدة، فإن عزل أفغانستان يهزم نفسه ويتناقض مع الأهداف الغربية. قد يكون النهج الأكثر واقعية هو العمل مع حكومة طالبان الجديدة من أجل تقديم خدمات الدولة الأساسية، وهي سياسة تستند إلى حسابات المصالح الجيوسياسية اليوم بدلاً من أخطاء الماضي. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تخفيف القيود المفروضة عليهم والبدء في العمل للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الأفغاني. إن القيام بذلك من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي، ويوقف تجارة المخدرات، ويقلل من احتمال حدوث أزمة هجرة أخرى. قد يؤدي إنقاذ ملايين الأفغان من العوز أيضًا إلى تعويض هيبة الولايات المتحدة بعد انسحابها الفوضوي. قد يكون التأثير الجانبي الذي لا مفر منه هو درجة معينة من المساعدة لنظام طالبان، لكن مثل هذه المقايضات هي السمة المميزة لسياسة الواقع. كان هنري جون تيمبل، المعروف باسم اللورد بالمرستون، محقًا في أنه لا ينبغي أن يكون للدول "أعداء دائمون"، حتى لو لم يتخيل رجل الدولة البريطاني أبدًا التحديات السياسية في التعامل مع المتشددين الإسلاميين الذين استولوا على دولة بأكملها".وتابعت المجلة، "حلم الكثيرون بالسلام في أفغانستان، لكن القليل منهم توقع أن يتحول إلى مثل هذا الكابوس. يأمل الاقتصاديون في "عائد السلام"، وتوقعوا أن نهاية الصراع الأكثر دموية في العالم، والذي كان يقتل عشرات الآلاف من الأفغان كل عام، قد يرفع ثروات السكان الذين يعانون. لكن الأمر لم يكن كذلك. يبدو أن الجوع والفقر بعد استيلاء طالبان على السلطة على وشك قتل المزيد من الأفغان هذا الشتاء وحده أكثر من كل أعمال العنف التي حدثت خلال العقدين الماضيين. حجم الكارثة كبير بشكل لا يمكن تصوره: 23 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ومليون طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية. مع دخول أفغانستان في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لم يفاجأ أحد عندما طلبت الأمم المتحدة 4.5 مليار دولار للاحتياجات العاجلة في عام 2022، وهو أكبر نداء من نوعه على الإطلاق. إن السبب المباشر للانحدار اللولبي ليس موجات الجفاف المتكررة، ولا افتقار طالبان المتوقع للمهارات اللازمة لإدارة دولة حديثة، ولا الصدمة الحتمية التي تحدث عندما يتوقف اقتصاد الحرب. هذه عوامل مهمة، لكن السبب الرئيسي للدمار هو قبضة الغرب على الاقتصاد. يخشى السياسيون الغربيون من الانتقادات التي قد تنجم عن التسهيل على طالبان، لذلك يقدمون اتجاهين متناقضين بشأن أفغانستان: إرسال مساعدات لتجنب الكارثة، لكن لا تسمح بأي دعم مادي للحكومة الجديدة. والنتائج أتت غريبة. يحاول المسؤولون الغربيون إعادة بناء القطاع المصرفي مع الإصرار على أن البنك المركزي الأفغاني يجب أن يظل محرومًا من النظام المالي العالمي ومن أصوله. يتم توصيل آلاف الأطنان من الطعام للأشخاص الجائعين حتى مع القيود الاقتصادية التي تجعل الناس يعانون من الجوع. يدفع الدبلوماسيون الغربيون طالبان للسماح بتعليم الفتيات بينما قطعت حكوماتهم تمويل التعليم".وبحسب المجلة، "للعقوبات آثار ضارة بشكل خاص. قررت الولايات المتحدة وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات السماح للعقوبات الموجودة مسبقًا على طالبان بأن تصبح عقوبات فعلية على الحكومة الأفغانية، وبالتالي معاقبة جميع السكان. قامت الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببعض الاستثناءات الصغيرة للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية، لكنهما أبقيا على قيود على فئات واسعة من النشاط الاقتصادي. تُترك الشركات في الظلام بشأن ما هو مسموح به بالضبط، مما يجعل البنوك والموردين الدوليين قلقين بشأن المعاملات المتعلقة بأفغانستان. في المقابل، لا تستطيع الشركات المحلية الحصول على أموال من حساباتها المصرفية وإجراء صفقات الاستيراد التي تعتمد عليها الدولة في الغذاء والدواء والضروريات الأخرى. هذه السياسة ليست مجرد إهدار لأموال المساعدات، بل إنها تقوض المصالح الغربية أيضًا. تتجلى العواقب بالفعل في العدد المتزايد من المهاجرين الفارين عبر الحدود. في تشرين الأول وحده، غادر ما يقدر بنحو 300000 شخص إلى إيران. ينتظر العديد من هؤلاء اللاجئين فصل الربيع لإذابة الجليد عن الممرات الجبلية إلى تركيا، حتى يتمكنوا من السفر إلى أوروبا. قريباً، ستغذي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في أفغانستان تجارة المخدرات غير المشروعة. يتوقع الخبراء أن يقوم المزارعون الأفغان بتوسيع إنتاج المخدرات غير المشروع مع انهيار الاقتصاد، مما يؤدي إلى إنتاج الميثامفيتامين بالإضافة إلى محاصيلهم المعتادة من الأفيون والحشيش. تعود أرباح اقتصاد الظل هذا على طالبان أكثر من غيرها. على النقيض من ذلك، تقع أعباء الانهيار الاجتماعي على عاتق النساء الأفغانيات وغيرهن من أفراد المجتمع الضعفاء. وبدلاً من إلحاق الضرر بطالبان، يعمل المانحون الغربيون على تقويض المؤسسات الحكومية التي أنفقوا مليارات الدولارات على إنشائها في أفغانستان. قد تتلاشى أفضل أجزاء الإرث الغربي المختلط في البلاد، المكاسب في محو الأمية، وانخفاض معدل وفيات الأمهات. وبهذا المعنى، فإن أفغانستان ليست مجرد دولة بائسة أخرى ذات زعماء مستبدين. أقامت واشنطن وحلفاؤها الدولة الأفغانية الهشة المنهارة الآن، والدول التي نشرت قواتها في أفغانستان متورطة في التداعيات التي ستتبعها. إذا كان التساهل مع طالبان سيؤدي إلى بعض الصحافة السيئة أو النقد السياسي الانتهازي، فإن هذه الجوانب السلبية لن تكون شيئًا مقارنة بمجاعة من صنع الإنسان. من الصعب التنبؤ بالآثار الإقليمية لفشل الدولة في أفغانستان، لكنها قد تهدد استقرار باكستان وإيران ودول آسيا الوسطى، لأن الحروب الأهلية الأفغانية لها تاريخ في الامتداد عبر الحدود. قضت بعض هذه الدول عقودًا في تقويض السياسة الغربية. وفي حالة باكستان على وجه الخصوص، سيكون هناك بالتأكيد مسؤولون غربيون سينظرون إلى البلاد وهي تعاني من عواقب دعم طالبان ولا تشعر سوى بالشماتة. ومع ذلك ، في العواصم الأوروبية، هناك قلق متزايد بشأن آثار انهيار أفغانستان الممتد عبر البحر الأبيض المتوسط".وتابعت، "قد يكون الخيار الأفضل هو العمل مع الدولة التي تسيطر عليها طالبان للحفاظ على وظائفها الأساسية: الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المصرفية المركزية، وتوفير الكهرباء، والبرامج الاجتماعية. بعض الحلول رخيصة، وحتى مجانية، ويمكن تنفيذها على الفور. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة والأمم المتحدة توضيح أن العقوبات تنطبق على أعضاء طالبان المدرجة أسماؤهم في القائمة وليس الحكومة الأفغانية، وهي طريقة سريعة وغير مكلفة للتخلص من أعباء الاقتصاد. قد تكون الإجراءات الأخرى باهظة الثمن وستستغرق سنوات من الجهود المتواصلة، لكنها لا تزال تمثل الطريقة الأكثر اقتصادا لإبطاء التدهور الحاد في أفغانستان. وتقع المسؤولية الرئيسية على عاتق الولايات المتحدة. فهي لا تزال مانحًا رئيسيًا، وتحافظ على الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وتحافظ على نظام العقوبات الأكثر أهمية، وتؤثر على المؤسسات المالية الدولية التي تخلت عن أفغانستان. يجب على واشنطن ممارسة نفوذها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي لجعل هذه المؤسسات تعمل مرة أخرى في البلاد. يوجد نموذج لمثل هذه المشاركة بالفعل في أجزاء من اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. هناك، على الرغم من سيطرة الحوثيين على جميع الوزارات، تتدفق أموال التنمية إلى موظفي الخدمة المدنية في القطاع العام، مع ضمانات لمنع رؤساء الحوثيين من الحصول على الأموال أو التدخل في برامج المساعدات. وقد بدأت بالفعل الخطوات في هذا الاتجاه، حيث أطلق البنك الدولي بعضًا من 1.5 مليار دولار من الأموال غير المنفقة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو أكبر تجمع تبرعات للحكومة السابقة. ومع ذلك، تم تخصيص الأموال غير المجمدة فقط للتمويل الصحي والمساعدات الغذائية، وهي أقل إثارة للجدل لأنها لا تحصل عليها من الحكومة الأفغانية ولكن من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. لا تعتبر مثل هذه الإغاثة الطارئة كافية. على المدى القصير، لا يحتاج الأفغان فقط إلى أكياس من الدقيق، ولكن أيضًا إلى عملة قابلة للحياة، والوصول إلى الدولار الأميركي، وتمويل التجارة لتوفير الغذاء لأسواقهم. تعمل الأمم المتحدة على نظام لإيصال الأموال الأفغانية إلى الوكالات الإنسانية وتخفيف النقص في العملة الورقية في البنوك المحلية، لكن هذا مجرد حل جزئي لمشكلة الشلل الأكبر في القطاع المصرفي. يجب على الحكومة الأميركية أن تسمح على الفور للبنك المركزي الأفغاني بالقيام بأعمال تجارية مع العالم الخارجي ويجب أن تشير إلى أنها تأمل في إعادة الأموال المجمدة إلى البنك المركزي بمجرد احترام طالبان للقوانين الأفغانية الحالية التي تقيد استخدام الاحتياطيات. يمكن بسهولة تدقيق ومراقبة العودة المرحلية للاحتياطيات المجمدة، والتي تم تحريرها على شكل شرائح على أساس تجريبي. لن يحدث أي من هذا بسرعة. يمكن أن تظل أصول البنك المركزي متشابكة لسنوات في أسلاك التعثر القانونية والسياسية. لا تزال سياسة الولايات المتحدة تحظر فلسًا واحدًا واحدًا من الذهاب إلى موظفي الخدمة المدنية في حكومة طالبان، وإلغاء هذا الحظر قد ينطوي على توجيه أصابع الاتهام في حقل ألغام سياسي: قد لا يعترض دافعو الضرائب الغربيون على رواتب المعلمين الأفغان، لكن من غير الواضح كيف سيكون شعورهم حيال الدفع مقابل مشاريع البنية التحتية. في غضون ذلك، يجب على الولايات المتحدة والمانحين الآخرين الاستجابة لنداء الأمم المتحدة من أجل استجابة إنسانية ضخمة. قد يكون من الأسهل كتابة شيكات كبيرة للعاملين في المجال الإنساني بدلاً من معالجة الجذور الاقتصادية للأزمة الأفغانية. ومع ذلك، يجب ألا تكون الشيكات فارغة. ينطوي إرسال مليارات الدولارات إلى الأراضي التي تحكمها جماعة مسلحة على مخاطر جسيمة، ويظهر التاريخ أن المسلحين يحاولون دائمًا سرقة المساعدات وابتزاز العاملين في المجال الإنساني. بينما يناقش مجلس الأمن الدولي تجديد التفويض القادم لبعثة الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها قبل عقدين من الزمن لدعم حكومة في كابول لم تعد موجودة، يجب أن يؤكد على الدور المهم الذي لا يزال بإمكان الأمم المتحدة أن تلعبه في تنسيق الجهود المدنية الدولية. يجب أن يشمل ذلك مسؤولًا كبيرًا في الأمم المتحدة مفوضًا من قبل المانحين ويدعمه خبراء على الأرض، والذي يتحدث مع طالبان يوميًا للتأكد من وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجونها وليس الى جيوب طالبان".وختمت المجلة، "سوف تتطلب هذه المفاوضات سنوات من الجهد. حقق مسؤولو الأمم المتحدة نجاحات أولية في بعض أجزاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة حيث أقنعوا مسؤولي طالبان بإعادة فتح مدارس البنات الثانوية، لكن هناك حاجة إلى محادثات مماثلة لا حصر لها لأن وجهات نظر طالبان المتشددة تتعارض مع الأهداف العالمية. من بعض النواحي، قد يكون هذا هو أفضل عقوبة لطالبان: السماح لهم بتحمل المهمة المتواضعة المتمثلة في حكم بلد فقير، معاناة تفاهات الأعمال الورقية والاجتماعات مع المانحين. طالبان تستحق ما هو أسوأ، لكن هذا لا يهم. بعد أجيال من المعاناة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل".