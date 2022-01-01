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عربي-دولي
حريق كبير في منصة استخراج نفط بجنوب إيران
Lebanon 24
01-01-2022
|
05:00
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اندلع فجر اليوم السبت، حريق كبير في إحدى منصات استخراج النفط والغاز بجنوب إيران.
وأعلنت الشركة العاملة على استحصال المشتقات النفطية في منطقة "بارس" أن "تسربا في الغاز كان سبب هذا الحريق"، لافتة إلى أن "المنصة لم تتضرر كثيرا جراء الحادث"
المصدر: روسيا اليوم
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