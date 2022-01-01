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الآلاف يحتفلون بالعام الجديد في تايمز سكوير بنيويورك

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:30
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احتشد عشرات الآلاف في ساحة تايمز سكوير بنيويورك، للاحتفال بحلول العام الجديد، على الرغم من الانتشار المستفحل لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا بالمدينة.

وسمح رجال الشرطة، فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس، بدخول الشوارع المجاورة للميدان الرئيسي في نيويورك، وتم فحص شهادات التطعيم لدى كل من حاول دخول الساحة، فيما تواجد كثيرون في المكان دون كمامات، وكان من المستحيل الالتزام بالمسافة الاجتماعية بسبب الحشد الكبير من الناس.

وسمح بالدخول إلى الساحة نفسها، فقط للذين اشتروا تذاكر للاحتفال بالعام الجديد في المطاعم والبارات الموجودة في تايمز سكوير، أو الذين حضروا إلى هناك في النهار.

ووفقا لقرار سلطات المدينة، لا يجوز أن يتجاوز عددهم 15 ألف شخص. يمكن للباقي مشاهدة الألعاب النارية من الشوارع المجاورة.

المصدر: روسيا اليوم
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