زعيم كوريا الشمالية: 2022 سيكون عام "المعركة المميتة"

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في تلخيصه لنتائج العام، عن الحاجة إلى كسب "المعركة المميتة الكبرى" في عام 2022، حسب وكالة التلغراف المركزية في البلاد.

وهكذا، لم يولي كيم جونغ أون، في خطابه خلال الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية لحزب العمال، اهتمامًا خاصًا للعلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع التركيز على التحديات الداخلية. وبحسب قوله، كان عام 2021 عام "نصر عظيم".

وقالت الوكالة: "لقد أعلن الأمين العام أون أن معركة عام 2022 هي معركة مميتة هائلة يجب نشرها بحزم ويجب كسبها دون أدنى تأخير من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية، من أجل الشعب الكوري الشمالي العظيم والأحفاد المحبوبين".