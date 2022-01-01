إسرائيل: لدينا قدرات لا يمكن تخيلها.. وسنحمي أنفسنا ضد التهديد الإيراني





وقال لابيد لـ"القناة 12" الإسرائيلية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل لديها قدرات لمهاجمة مواقع تخصيب اليورانيوم ومواقع الأسلحة الإيرانية: "إن لدى إسرائيل قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها.. إسرائيل ستحمي نفسها من التهديد الايراني".



وأضاف أن "إسرائيل تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها ولا تحتاج إلى إذن من أحد..". أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، أن لبلاده قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وشدد على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".وقال لابيد لـ"القناة 12" الإسرائيلية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل لديها قدرات لمهاجمة مواقع تخصيب اليورانيوم ومواقع الأسلحة الإيرانية: "إن لدى إسرائيل قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها.. إسرائيل ستحمي نفسها من التهديد الايراني".وأضاف أن "إسرائيل تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها ولا تحتاج إلى إذن من أحد..".

وفي إشارة إلى استمرار محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن المفاوضين لم "يستسلموا" بعد لمطالب إيران، مضيفًا: "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ".



وأشار إلى أن إسرائيل قدمت معلومات للقوى العالمية بأن الإيرانيين "يكذبون" بشأن برنامجهم النووي.



وقد أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، الأحد الماضي، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران.