عربي-دولي

تايوان تحذر الصين: الصراع العسكري ليس الحل

Lebanon 24
01-01-2022 | 07:30
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احتفلت رئيسة تايوان تساي إينغ وين بالعام الجديد بتوجيه رسالة إلى الصين أكدت فيها أن الصراع العسكري ليس هو الحل.

وأضافت تساي في كلمتها بمناسبة العام الجديد التي بثت مباشرة على فيسبوك: “يجب أن نذكّر سلطات بكين بعدم إساءة تقدير الموقف ومنع التوسع الداخلي “للمغامرة العسكرية”.

وقالت: "الوسائل العسكرية ليست بالتأكيد خيارا لحل الخلافات عبر المضيق. الصراعات العسكرية ستؤثر على الاستقرار الاقتصادي. الجانبان يتحملان على نحو مشترك مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وتابعت رئيسة تايوان أن طموقف البلاد كان دائما هو عدم الرضوخ عند مواجهة الضغط وعدم التهور عند تلقي الدعم".

كما اشارت الى أنه يتعين على كل من تايبه وبكين "العمل بجد للاهتمام بمستوى معيشة الناس وإدخال السكينة عليهم" من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل سويا.

واكدت تساي اننا "سوف نتمسك بسيادتنا ونصون قيم الحرية والديمقراطية وسندافع عن السيادة الإقليمية والأمن القومي ونحافظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".
المصدر: سكاي نيوز
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