عربي-دولي

خامنئي يتحدث عن قاسم سليماني ويتوعد ترامب بدفع الثمن

Lebanon 24
01-01-2022 | 08:30
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اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي".
وقال خامنئي، خلال استقباله أسرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف: "اعتقد الأعداء أنه باغتيال سليماني وأبو مهدي ورفاقهما سينتهي العمل، ولكن اليوم وبفضل هذا الدم الغالي والمضطهد هربت الولايات المتحدة من أفغانستان".
وتابع: "في العراق، يضطرون للتظاهر بالمغادرة والإعلان عن دور المستشار دون وجود عسكري وفي هذا الأمر بالطبع يجب على الإخوة العراقيين اتباعه بحذر".
 
المصدر: سبوتنيك
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