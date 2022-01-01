الحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا

وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، رسالة إلى الأعداء، قائلا: "سترون كيف سنصب المصائب على رؤوسكك، ولن تروا الراحة أبداً".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد فلق القدس التابع للحرس الثوري، العميد علي فدوي، خلال كلمة له في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن "أمر اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني لن يمر لأن أخبث الخبثاء في العالم اغتالوا أفضل رجل في الثورة الإسلامية"، مؤكدا أنهم لن يتركوا قتلة قاسم سليماني.

وأوضح فدوي، أن "ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي وقّع عليها بايدن للعام الجديد تقدّر بنحو 770 مليار دولار وهي تعادل ثمن ما نبيعه من النفط لنحو 100 عام"، مشيرا إلى أنه "منذ 10 أعوام أبلغنا أميركا وفرنسا وبريطانيا وكندا ونيوزلندا وأستراليا بأنه لا يمكن لسفنهم العسكرية استخدام الخطوط الدولية المرسومة في مضيق هرمز".

وأضاف: "رسمنا لهم خطوطا أخرى ليسيروا عبرها، حتى هذه اللحظة لم تتجرأ أي دولة من هذه الدول على تجاوز الخطوط التي رسمناها لهم"، متابعا أنه في "إحدى المرات حاول الأمريكيون اختبارنا واقتربوا من الخطوط الدولية، فحاصرنا سفينتهم الحربية من 6 جهات وأخرجناهم".