الاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم

تبدأ أول خطوات خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، وهي الاستشارة الإلكترونية.

ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار الناجي، انطلاق الاستشارة الإلكترونية الشعبية.

وقال: "تنطلق بداية من اليوم السبت 1 كانون الثاني، الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيمها".

وحول طبيعة التعامل مع تلك الاستشارة الإلكترونية، أوضح الوزير التونسي أنّها ستكون من خلال بوابة للاستشارة الوطنية، لافتا إلى أنها "عبارة عن موقع الكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".

وأشار إلى أن الراغبين في إبداء رأيهم عليهم "زيارة الموقع الإلكتروني www.e-istichara.tn "، لافتا إلى أن الدخول إليها "يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#".