المغرب.. إحباط محاولة اقتحام سبتة الإسبانية ليلة رأس السنة

أجهضت قوات الأمن المغربية، ليل الجمعة السبت، محاولة عشرات الشبان المغاربة العبور لإقليم سبتة الإسباني، بطريقة غير شرعية، وفقا لما نقلته مواقع محلية.وقالت صحيفة هسبريس، إن المحاولين اغتنموا فرصة الاحتفالات برأس السنة الميلادية لتفيذ خطة العبور، لكن قوات الأمن أحبطت محاولتهم.وهؤلاء الذين وصفتهم الصحيفة بـ "الحراقة" (مهاجرون غير شرعيون) يسكنون في المناطق المغربية، المتاخمة لسبتة، التابعة لإسبانيا.وكانت السلطات الأمنية المغربية قد عززت تواجدها، في المنطقة، خلال الساعات التي سبقت بداية الاحتفالات برأس السنة.وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت توافد عدد من الشبان للمنطقة المتاخمة لجيب سبتة بعد انتشار إشاعات عن فتح المعبر الحدودي.