الاتحاد الأوروبي سيمنح بطاقة "خضراء" للطاقة النووية



ووفقا لمعطيات الصحيفة، "لقد مهدت المفوضية الأوروبية الطريق للاستثمار في محطات الطاقة النووية الجديدة على مدى العقدين المقبلين على الأقل، وفي الغاز الطبيعي لمدة عقد على الأقل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يجري عن ترتيب الفئات ضمن التاكسونوميا (التصنيف) في الاتحاد الأوروبي. قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي يرغب بمنح الطاقة النووية الصفة "الخضراء"، وكذلك للغاز الطبيعي.ووفقا لمعطيات الصحيفة، "لقد مهدت المفوضية الأوروبية الطريق للاستثمار في محطات الطاقة النووية الجديدة على مدى العقدين المقبلين على الأقل، وفي الغاز الطبيعي لمدة عقد على الأقل".وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يجري عن ترتيب الفئات ضمن التاكسونوميا (التصنيف) في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية تشير إلى أنه يجب منح الوضع "الأخضر" لمصادر الطاقة "المثيرة للجدل"، بما في ذلك الطاقة النووية والغاز الطبيعي، في ظل ظروف معينة.

وبحسب الصحيفة، تم اتخاذ القرار بعد أن طالبت مجموعة الدول المؤيدة للطاقة النووية بقيادة فرنسا، وكذلك عدد من الحكومات المؤيدة للغاز، بأن "لا يعاقب التصنيف مصادر الطاقة التي توفر معظم إنتاج الكهرباء في هذه الدول".

يحدد تصنيف الاتحاد الأوروبي قائمة النشاطات الاقتصادية التي تم اعتبارها مستقرة من الناحية البيئية.