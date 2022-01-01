حالة من الذعر تصيب طاقم حاملة طائرات بريطانية بسبب مناورات القوات الجوية الروسية

أرعبت مناورات طائرات القوات الجوية الروسية طاقم حاملة طائرات بريطانية تعمل في البحر الأبيض المتوسط، حسب خبراء عسكريين من الصين.لا تزال بريطانيا العظمى، كونها في الماضي القريب، القوة البحرية الأقوى في العالم، تضع نفسها كلاعب جيوسياسي رئيسي في المحيطات. للحفاظ على طموحاتها، ترسل الدولة من وقت لآخر سفنها الحربية في رحلات طويلة، وتجري انتشارًا عالميًا لأسطولها. وفقًا لمحللين عسكريين من جمهورية الصين الشعبية، في وقت ليس ببعيد، خلال إحدى عمليات الانتشار هذه، حدث لقاء مثير للغاية للبحارة البريطانيين مع خصوم من روسيا، وفقا لصحيفة "سوهو" الصينية.قال محللون صينيون إن "مجموعة بحرية بريطانية بقيادة حاملة الطائرات الملكة إليزابيث اصطدمت فجأة في البحر المتوسط بطائرات عسكرية روسية".أشار مؤلفو "سوهو" إلى أن البحرية البريطانية كانت تقوم بأكبر انتشار في السنوات الأخيرة، حيث دخلت السفن البريطانية البحر الأبيض المتوسط. خلال هذه المناورات، كان على الجيش البريطاني تحمل عدة دقائق غير سارة للغاية. اكتشفت رادارات السفن اقتراب هدفين غير معروفين، واقتربت بسرعة من فخر البحرية الملكية - حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث". عندما أصبح من الواضح أن هذه الأهداف الجوية كانت عبارة عن مقاتلات روسية من طراز ميغ-31، زاد التوتر على متن السفينة البريطانية بشكل ملحوظ.اللقاء مع طائرات القوات الجوية الروسية على خلفية الأخبار الواردة من روسيا، والتي بموجبها بدأ الجيش الروسي في نشر أحدث صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت على مقاتلات ميغ-31. يبلغ مدى الصواريخ أكثر من ألفي كيلومتر وقادر على الوصول إلى سرعة أسرع من الصوت بمقدار 10 أضعاف. وفقًا للصحفيين الصينيين، في تلك اللحظة، بدأت حالة من الذعر على حاملة الطائرات البريطانية - لم يكن الجيش مستعدًا للقاء الطائرات الروسية في البحر الأبيض المتوسط، والتي قد تكون تحمل أحدث أسلحة صاروخية.في النهاية، تجاوزت الوحدات القتالية التابعة لقوات الفضاء الروسية خصومها وقاتلت عدوًا وهميًا. فقط بعد الانتهاء من كل هذه المناورات، تمكن الجيش البريطاني من الاسترخاء.وقال خبراء من جمهورية الصين الشعبية: "فريق حاملة الطائرات البريطانية كان خائفًا من الطائرات الروسية، التي يمكن أن تكون على متنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال".