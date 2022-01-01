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عربي-دولي
بوشكوف يكشف الغرض من دعوة سفراء أميركيين إلى فرض عقوبات على روسيا
Lebanon 24
01-01-2022
|
15:30
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قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن الهدف من طلب السفراء الأميركيين السابقين فرض عقوبات ضد روسيا، هو لعب دور تخريبي في المحادثات المقبلة بشأن الضمانات الأمنية.
وكتب بوشكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تيلغرام" قائلا: "تهديدات كما تسمى "عقوبات جهنم" بدلا من تقديم ضمانات لروسيا - طريقة أكيدة لتعطيل المفاوضات".
جاء تعليق السيناتور الروسي ردا على المعلومات التي تفيد بأن مجموعة مؤلفة من 24 خبيرا أميركيا بشأن روسيا والسفيرين السابقين لروسيا مايكل ماكفول وألكسندر فيرشبو طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا على الفور، كان البيت الأبيض ينوي تبنيها في حال "الغزو" الروسي المزعوم لأوكرانيا.
كما وقعت مجموعة من النشطاء البيان المقدم بعد اتصال بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا وأعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.
وقال بايدن، حسبما نقل عنه بيان للبيت الأبيض، "حسنًا، لقد فهمت أنه تمت الموافقة على عقد 3 مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر... أتوقع دائمًا التفاوض وإحراز تقدم".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
المصدر:
سبوتنيك
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