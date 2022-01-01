بوشكوف يكشف الغرض من دعوة سفراء أميركيين إلى فرض عقوبات على روسيا



وكتب بوشكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تيلغرام" قائلا: "تهديدات كما تسمى "عقوبات جهنم" بدلا من تقديم ضمانات لروسيا - طريقة أكيدة لتعطيل المفاوضات".

جاء تعليق السيناتور الروسي ردا على المعلومات التي تفيد بأن مجموعة مؤلفة من 24 خبيرا أميركيا بشأن روسيا والسفيرين السابقين لروسيا مايكل ماكفول وألكسندر فيرشبو طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا على الفور، كان البيت الأبيض ينوي تبنيها في حال "الغزو" الروسي المزعوم لأوكرانيا. قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن الهدف من طلب السفراء الأميركيين السابقين فرض عقوبات ضد روسيا، هو لعب دور تخريبي في المحادثات المقبلة بشأن الضمانات الأمنية.وكتب بوشكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تيلغرام" قائلا: "تهديدات كما تسمى "عقوبات جهنم" بدلا من تقديم ضمانات لروسيا - طريقة أكيدة لتعطيل المفاوضات".جاء تعليق السيناتور الروسي ردا على المعلومات التي تفيد بأن مجموعة مؤلفة من 24 خبيرا أميركيا بشأن روسيا والسفيرين السابقين لروسيا مايكل ماكفول وألكسندر فيرشبو طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا على الفور، كان البيت الأبيض ينوي تبنيها في حال "الغزو" الروسي المزعوم لأوكرانيا.

كما وقعت مجموعة من النشطاء البيان المقدم بعد اتصال بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وأعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.