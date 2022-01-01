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عربي-دولي
"حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا".. مكتبه ينفي صحة الخبر المتداول
Lebanon 24
01-01-2022
|
16:30
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نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، السبت، أنباء حول وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تخت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وقال المكتب عبر حسابه في تويتر: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر".
وأضاف "نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
ويشهد السودان احتجاجات على "انقلاب" قاده قائد الجيش السوداني المشير، عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.
ويحتج السودانيون على قرارات الجيش التي أدت إلى وضع حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين رئيس الوزراء السوداني والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.
المصدر: الحرة
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