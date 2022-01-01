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هل سترد اسرائيل على الصاروخين اللذين أطلقا من غزة؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 15:58
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء السبت بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب الكبرى.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه من المتوقع شن غارات على قطاع غزة الليلة وحصرها في إطار الرد لعدم الإنجرار إلى عملية أوسع.
ونقلت قناة "ريشت كان" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن ما جرى يعتبر حادثا خطيرا يحتم الرد.

وصرح المصدر بأن تل أبيب لا يمكن أن تقبل بسياسة "البرق" في إشارة منه لما يقال حول أن الصاروخين أطلقا بسبب الأحوال الجوية كما جرى في العامين الأخيرين.

وفي وقت سابق، عقد رئيس الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح اليوم السبت في البحر قبالة تل أبيب.

ويأتي انعقاد الجلسة على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.
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