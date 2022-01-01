التحالف: اعتراض طائرات مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.



وأشارت قوات التحالف إلى أنها رصدت مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء.



وأضاف: "استجابة للتهديد نجري مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية."