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التحالف: اعتراض طائرات مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية

Lebanon 24
01-01-2022 | 16:23
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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأشارت قوات التحالف إلى أنها رصدت مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء.

وأضاف: "استجابة للتهديد نجري مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية."
 
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