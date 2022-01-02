عربي-دولي

تهديد كبير للولايات المتحدة والناتو... ما السبب؟

Lebanon 24
02-01-2022 | 00:00
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أكدت وسائل إعلام صينية أن واشنطن والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن أقدما على مهاجمة روسيا بمقاتلات "F-35"، بفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-300PM-2 المنصوبة في القرم.
 
ووفقا لبوابة الأخبار الصينية Sohu: "تم تجهيز أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمحطة رادار متعددة الوظائف ونظام للكشف عن الأهداف الخفية في وتتبعها".

وأضافت: "يمكن لـS-300PM-2 اكتشاف مقاتلات التخفي من الجيل الخامس على مسافة 200 إلى 250 كيلومترا ومهاجمتها".

وتابعت: "بمجرد أن تنتهك طائرات "F-35" الأميركية المجال الجوي الروسي، سيتم إسقاطها بلا رحمة من قبل هذه المنظومات".
المصدر: روسيا اليوم
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