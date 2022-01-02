دعوة هامّة من أردوغان للأتراك!

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم، داعيا الأتراك إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول عشية العام الجديد: "أريد أن يحتفظ جميع المواطنين بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها"، في وقت لا تزال العملة المحلية متقلبة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وطالب أردوغان الأتراك بالاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة، موضحا أن تقلب سعر الصرف الأخير كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد ضعف الليرة بشكل حاد في الشهرين الماضيين.

كما دعا رجال الأعمال إلى إدخال مدخراتهم الذهبية في النظام المصرفي، وقال مرة أخرى إن أسعار الفائدة هي سبب التضخم.

وأضاف: "منذ فترة نخوض معركة إنقاذ الاقتصاد التركي من دورة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.. أسعار الفائدة تنخفض وترتفع.. أسعار الفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءا والفقراء أكثر فقرا".