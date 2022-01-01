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غارات اسرائيلية على غزة... هذا ما استهدفته!

Lebanon 24
01-01-2022 | 23:26
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نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت مصادر إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع غربي خان يونس جنوبي القطاع.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد أطلق الطيران الإسرائيلي قنابل ضوئية أعقبها غارات على أهداف غربي خان يونس.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف "أهدافا إرهابية في قطاع غزة."

وذكرت إذاعة حماس أن الطائرات والدبابات الإسرائيلية استهدفت بعض المواقع الأمنية للحركة ومعسكرا للتدريب.

وكانت قد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي يعتزم ترؤس اجتماع أمني، لتقييم الأوضاع مع قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل تل أبيب في البحر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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