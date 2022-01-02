الضفة الغربية، لا إيران، مصدر التهديد الأكبر لإسرائيل

على الرغم من تغيير الحكومة قبل ستة أشهر، والذي حرر الإسرائيليين من قبضة سلطة بنيامين نتنياهو الصاخبة والتحريضية، يبدو أن عام 2021 كان عامًا يحمل الأمور عينها، على كل الجبهات.

وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "واصل سلاح الجو الإسرائيلي (IAF) مهاجمة المجالات والأهداف الأخرى في سوريا، ليس فقط دون أي صعوبة، ولكن على الأرجح بتشجيع ضمني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الواضح للمراقبين الإسرائيليين والسوريين والإيرانيين والغربيين أن بوتين يريد أن يوقف وجود إيران على الأراضي السورية ودعمها لحزب الله اللبناني. والدليل على ذلك يمكن استنتاجه من خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، والتي قيل إنها استهدفت مواقع إيرانية هذا الأسبوع في مدينة اللاذقية الساحلية، مركز القوات الروسية في سوريا. والجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية السورية لم ترد، وهو ما قالت موسكو يوم الأربعاء إنه بسبب وجود طائرة روسية في مكان قريب. كما يتم الحفاظ على إحساس نسبي بالهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهو دليل على أن الردع يعمل على الجانبين. حزب الله، الذي أضعف بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، ليس لديه أي نية للانجرار إلى حرب مع إسرائيل. في غضون ذلك، ما يردع إسرائيل هي الـ140 ألف صاروخ وقذيفة لحزب الله والتي يمكن أن يضرب عبرها أي نقطة في إسرائيل تقريبًا، سواء كانت هدفًا عسكريًا أو مدنيًا".

وتابع الموقع، "ولكن مع اقتراب عام 2021 من تاريخ انتهاء صلاحيته، عاد قادة إسرائيل وقادة الجيش مرة أخرى، كما هو الحال في الطقوس الدينية، إلى قرع طبول الحرب ضد إيران. ويهدف هذا الأمر إلى خلق انطباع بأن التهديد النووي الإيراني هو الموضوع الأكثر إلحاحًا وإثارة للقلق على جدول الأعمال الإسرائيلي هذا العام المنصرم. الحقيقة، مع ذلك، هي أن إثارة الحرب الإسرائيلية ضد إيران يستخدم فقط كخدعة لهدفين محليين، الأول تحسين صورة الجيش الإسرائيلي وإثبات حيويته للمطالبة بزيادة الميزانية العسكرية. وبالفعل، على الرغم من جائحة كورونا، التي تتسببت في خفض العديد من الإسرائيليين لمستويات معيشتهم، فإن القطاع الوحيد الذي ضغط على زيادة الميزانية من الحكومة الهشة سياسيًا هو المؤسسة الأمنية العسكرية القوية، وزادت ميزانيتها بمقدار 3 مليارات دولار إضافية، بينما انخفضت خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والصناعة والسياحة والرياضة والثقافة. اما الهدف الثاني من هجوم إسرائيل الخطابي على إيران فهو إخفاء أهم تحد يواجه الدولة اليهودية: القضية الفلسطينية. ظاهريًا، كان عام 2021 هادئًا نسبيًا أيضًا على جبهات الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تعزز الوضع الراهن، الذي ينعكس في الاحتلال وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والتعاون الأمني المستمر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وما ساعد على زيادة شعور إسرائيل بأنها لا تقهر هو تسارع وتيرة تطوير العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب. هناك سفارات في تل أبيب وأبو ظبي والرباط والبحرين لها سماء مفتوحة للسياح، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون العسكري والاستخباراتي السري. حتى أعمال العنف في أيار، التي شهدت غارات إسرائيلية على المسجد الأقصى، وإطلاق صواريخ حماس اللاحقة على القدس، وأعمال شغب في مدن إسرائيلية فلسطينية مختلطة في إسرائيل، وقصف في غزة، تراجعت بعد أسبوع أو نحو ذلك، واستؤنف استقرار من نوع ما. لكن الأسابيع الأخيرة يجب أن تكون بمثابة تحذير للجانب الإسرائيلي ومؤشر لما قد يكون عليه الواقع في العام المقبل".

وبحسب الموقع، "كان هناك أمل في أن تعمل الحكومة الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت مع وجود كبير من اليمينيين المعتدلين والوسطيين والسياسيين اليساريين في حكومته، على ترويض المستوطنين الإسرائيليين القوميين المتطرفين. لكن ما حصل هو العكس تماما، حيث قام المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهرين الماضيين بمضايقة الفلسطينيين الأبرياء بشكل متزايد. تم قطع أشجار الزيتون ودخل الشباب إلى القرى لاستفزاز السكان الفلسطينيين. وفي حالات عديدة، تضررت سياراتهم وتم الاعتداء على الناس. كل هذه الحوادث تحدث تحت أنوف قوات الأمن الإسرائيلية التي تغض الطرف وتسمح للجماهير بممارسة هجماتها العنيفة. بالتأكيد، يساهم هذا السلوك الإسرائيلي في ارتفاع عدد الحالات التي استخدم فيها الفلسطينيون الأسلحة النارية لمهاجمة المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية. وبغض النظر عن ذلك، يُعتقد أن حماس وراء بعض هذه الأحداث التي تعتبرها إسرائيل محاولة لإحداث شرخ بينها وبين السلطة الفلسطينية ووقف التعاون الأمني بين الجانبين". وأردف كاتب المقال بالقول: "أنا لست مقامرًا ولا نبيًا، لكنني سأخاطر وأقول أن العام 2022 لن يشهد حربًا بين إيران وإسرائيل ولا بين إسرائيل وحزب الله. كما لن تكون هناك حرب شاملة مع حماس، باستثناء مناوشات متفرقة".

وتابع الموقع، "الأمر المجهول الكبير هو ما سيحدث في الضفة الغربية. يمكن أن يؤدي تطوران رئيسيان إلى زعزعة الوضع الراهن، فلدى استلام ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان رسميا زمام الحكم، من المتوقع أن تعلن المملكة عن علاقاتها مع إسرائيل وتشكيل علاقات دبلوماسية وتجارية رسمية، بالإضافة إلى الصفقة العسكرية والاستخباراتية السرية التي تعمل بالفعل بكامل طاقتها. لكن في الوقت نفسه، على عكس القيادة الإماراتية والبحرينية، من المتوقع أن يطلب محمد بن سلمان كشرط مسبق أن تقدم إسرائيل تنازلات وأن تدفع لمحادثات السلام مع السلطة الفلسطينية…

كذلك فقد تواجه السلطة الفلسطينية صراعا مريرا على السلطة، وستظهر قيادة جماعية على الأقل لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن القادة الإسرائيليين وقادة الأمن يعرفون جيدًا أن الوضع الراهن في الضفة الغربية هو وهم".