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التحالف العربي يؤكد تدمير مخازن طائرات مسيرة ومنصات إطلاق باليمن

Lebanon 24
02-01-2022 | 03:30
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أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق في معسكر تسيطر عليه مجموعة الحوثي.

 

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيرا إلى أنه تم تدمير 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق في معسكر لواء النقل العسكري.

 

وأضاف التحالف العربي أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

 

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية.

 

وأشارت قوات التحالف إلى أنها رصدت مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء.

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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