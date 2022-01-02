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ألسنة اللهب تصاعدت من السطح.. حريق بمبنى برلمان جنوب إفريقيا (صور)

Lebanon 24
02-01-2022 | 05:00
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شبّ حريق في برلمان جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون يوم اليوم الأحد، حيث أظهرت صور تصاعد ألسنة اللهب من سطح المبنى، كما شوهد عمود من الدخان يتصاعد من مسافة بعيدة.

 

ولم يعرف على الفور ما إذا كان أحد بداخل مبنى البرلمان، وفق ما ذكرت "رويترز".

 
 
 

وقال جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن، إن الحريق شبّ في الطابق الثالث للمبنى.

 

وأضاف سميث أن النيران اشتعلت في السطح، وأن مبنى مجلس النواب يحترق أيضا.

 

وأشارت تقارير أولية إلى أنه الحريق بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشار أجهزة الطوارئ في مكان الحادث، وهو ما أكده سميث قائلا إن هناك ست عربات إطفاء ونحو 36 من رجال الإطفاء، يعملون على إخماد الحريق.

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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