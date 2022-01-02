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خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
02-01-2022 | 04:00
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو يجهش بالبكاء خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

 

وأظهر مقطع الفيديو علي خامنئي يتحدث خلال استقباله عائلة قاسم سليماني، حيث أجهش بالبكاء وهو يقول: "أقرأ حاليا أحد الكتب حول مناقب الشهيد سليماني وقد كتبه أحد أصدقائه القدام ..عنوان الكتاب "سليماني الذي أعرفه" وجاء فيه إن الشهيد سليماني انتظر أمام غرفة عمليات أحد أحفاد صديقه الشهيد، وعندما انتهت العملية بقي منتظرا في المستشفى، فقالت والدة ذلك الطفل "يمكنكم المغادرة" فرد عليها سليماني بالقول..والدكم استشهد بدلا مني والآن أنا أقف بدلا عنه".

المصدر: روسيا اليوم

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