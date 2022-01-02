عربي-دولي

5 قتلى و21 جريحاً في حادث حافلة جنوبي موسكو

Lebanon 24
02-01-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-903029-637767211120537507.jpg
Doc-P-903029-637767211120537507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح في حادث حافلة جنوبي العاصمة الروسية موسكو، في ساعة مبكرة من الأحد، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية لمراقبة المرور البري إن الحادث وقع حوالي الساعة 02:45 بتوقيت غرينيتش في منطقة ريازان.

وأضافت في رسالة على منصة تليغرام: "نتيجة الحادث قتل 5 أشخاص وجرح 21" موضحة أن اثنين من الجرحى قاصران، وفقا لفرانس برس.

وأوضحت الوكالة أن الحافلة، التي كانت تقل 49 راكبا، اصطدمت على ما يبدو بعمود قرب جسر سكة حديد، مشيرة إلى أن الحادث وقع على طريق سريع قرب قرية فوسليبوفو، على بعد نحو 270 كيلومترا إلى الجنوب من موسكو.

وفتحت الشرطة تحقيقات جنائية لتحديد ما إذا تمت مخالفة قواعد المرور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:27 | 2022-01-02
07:00 | 2022-01-02
06:30 | 2022-01-02
05:30 | 2022-01-02
05:00 | 2022-01-02
04:30 | 2022-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website