الكويت لمواطنيها في بريطانيا: غادروا البلاد فوراً

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن سفارة الكويت في بريطانيا تحث المواطنين على المغادرة نظراً للارتفاع "الكبير وغير المسبوق" في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون هناك.



وارتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم الجمعة، وهو مستوى أعلى كثيرًا من السابق.