عربي-دولي

الكويت لمواطنيها في بريطانيا: غادروا البلاد فوراً

Lebanon 24
02-01-2022 | 07:27
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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن سفارة الكويت في بريطانيا تحث المواطنين على المغادرة نظراً للارتفاع "الكبير وغير المسبوق" في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون هناك.
وارتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم الجمعة، وهو مستوى أعلى كثيرًا من السابق.
 
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