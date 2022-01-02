“تويتر” يحجب حساب نائبة في الكونغرس الأميركي

حجب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحساب الشخصي لعضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين، لنشرها معلومات مضلّلة حول فيروس كورونا.



وقال الموقع، "لقد حظرنا حساب غرين على موقعنا بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتكررة لسياسة التضليل الخاصة بكورونا". وعلق "تويتر" في السابق حسابها لنشرها معلومات مضللة عن فيروس كورونا واللقاحات ضده، واصفاً عدداً من المواد التي نشرتها بأنها "مضللة".