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مصر تبعد حبل المشنقة عن مهاجمي فندق الأهرامات

Lebanon 24
02-01-2022 | 15:00
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قبلت محكمة النقض المصرية طعن المحكومين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات، وقضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 مدانين إلى السجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
وقررت المحكمة أيضا تخفيف حكم المؤبد لـ8 متهمين إلى 5 سنين، وإلغاء الحكم لـ12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات ببراءتهم.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات"، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم "في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 شباط 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات".
 
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