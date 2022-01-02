وزير الأوقاف المصري يكشف عن ثاني أكبر تحد تواجهه بلاده بعد الإرهاب

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن "ثاني أكبر تحد يواجه الدولة المصرية هو الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وأن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية".





وأضاف: "من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به في قضية الزيادة السكانية، وأنه رغم أهمية الناحية الدينية، إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها".



وأشار إلى أن "إزالة العشوائيات، تساعد في مواجهة الزيادة السكانية"، موضحا أنه "زار حي الأسمرات ووجد أن ثقافة الأطفال والأسر تغيرت".



وتابع: "أنا ابن قرية وأعرف جيدا كيف يفكر الناس في الريف، هناك تخوفات في القرى من النواحي الدينية والصحية.. هناك سيدات يخشين من أخذ حبوب منع الحمل خوفا من إصابتهن بالسرطان. الثقافة السائدة تواجه ما يقوم به الأئمة".



بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ محمد جزر: "عندما تمت مناقشة قضية الزيادة السكانية، وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير في هذه القضية".



وأضاف: "هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة. الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة في تعطيل التنمية". وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المصري: "بسبب الزيادة السكانية نحتاج ألفي مدرسة كل عام".وأضاف: "من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به في قضية الزيادة السكانية، وأنه رغم أهمية الناحية الدينية، إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها".وأشار إلى أن "إزالة العشوائيات، تساعد في مواجهة الزيادة السكانية"، موضحا أنه "زار حي الأسمرات ووجد أن ثقافة الأطفال والأسر تغيرت".وتابع: "أنا ابن قرية وأعرف جيدا كيف يفكر الناس في الريف، هناك تخوفات في القرى من النواحي الدينية والصحية.. هناك سيدات يخشين من أخذ حبوب منع الحمل خوفا من إصابتهن بالسرطان. الثقافة السائدة تواجه ما يقوم به الأئمة".بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ محمد جزر: "عندما تمت مناقشة قضية الزيادة السكانية، وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير في هذه القضية".وأضاف: "هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة. الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة في تعطيل التنمية".

وأوضح أن "لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تسعى لمعرفة رؤية وزارة الأوقاف خلال الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب".



وشدد على أن "الزيادة السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل عجلة التنمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدولة".