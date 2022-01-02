عربي-دولي

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن استقالته

Lebanon 24
02-01-2022 | 16:22
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك استقالته عبر التلفزيون الرسمي مساء اليوم  بعد أكثر من شهرين من انقلاب أعقبته حملة قمع خلفت 56 قتيلا، وفق ما ذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".

  وقال حمدوك في خطاب للأمة "حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها... في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق... لكن ذلك لم يحدث". 
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