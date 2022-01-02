بايدن يبلغ زيلينسكي أن واشنطن "سترد بحزم" إذا غزت روسيا أوكرانيا

أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بحزم" إذا غزت روسيا أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن بايدن أكد في اتصال هاتفي مع زيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية-الأميركية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي التاسع والعاشر من كانون الثاني الجاري.وأضافت ساكي أن بايدن أكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها "سيردون بحزم إذا غزت روسيا أوكرانيا".وفي كييف سارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن امتنانه للدعم الأميركي "الراسخ" لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر "نثمن الدعم الراسخ لأوكرانيا" من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بحث ونظيره الأميركي "الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد".