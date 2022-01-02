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بينيت يحمل حماس مسؤولية التصعيد

Lebanon 24
02-01-2022 | 23:00
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قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته استهدفت مجمعا تابعا لحركة حماس لإنتاج القذائف الصاروخية في خانيونس، مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية قصفت نقاطا عسكرية على حدود غزة.

فيما حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حماس مسؤولية التصعيد.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي

نفتالي بينيت

حماس

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