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اعتقال 30 شخصا في أمستردام خلال تظاهرة ضد قيود كورونا

Lebanon 24
02-01-2022 | 23:30
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أعلنت الشرطة الهولندية أنها أوقفت 30 شخصا في أمستردام خلال تظاهرة محظورة جرت ضد القيود الصحية المفروضة في البلاد للحد من تفشي "أوميكرون".

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة المتحف، إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة الهولندية.

وقالت الشرطة في بيان "بناء على طلب رئيس البلدية، تدخلت الشرطة وتم توقيف 30 مشتبها به"، مشيرة إلى أن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح.

وأوضح البيان أن الموقوفين يلاحقون بتهم زعزعة النظام العام والاعتداء وحيازة سلاح ممنوع وعدم احترام الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين على الأقل من المتظاهرين أصيبا بجروح.

وأفادت الشرطة بأنها نشرت عناصر من قوات مكافحة الشغب، موضحة أن بعضا من عناصرها اضطروا لاستخدام القوة عندما رفض المتظاهرون مغادرة الميدان رغم التحذيرات المتكررة التي وجهت لهم.

وهتف المتظاهرون "هنا هولندا، السلطة للشعب".

والقيود الصحية صارمة في هولندا حيث فرضت السلطات إغلاقا جديدا قبل أسبوع من عيد الميلاد في مواجهة موجة جديدة لكوفيد-19.

وفي هذا السياق، أغلقت كل المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 يناير، فيما أغلقت المدارس أقله حتى التاسع منه.

ويسمح فقط لشخصين بالاجتماع في المساحات الخارجية مع استثناءات تشمل مثلا الجنازات، لكن أي قيود لم تفرض على تنقل الأفراد.
المصدر: روسيا اليوم
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