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عربي-دولي
في هذا البلد العربي... وفيات كورونا تراجعت إلى النصف
Lebanon 24
03-01-2022
|
00:30
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أعلن وزير التعليم العالي المصري القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار أن وفيات كورونا في البلاد تراجعت إلى النصف، وفقا لنتيجة تحديث البروتكولات العلاجية باستمرار.
وقال: "إذا أردنا أن نقول أن من يصاب بـ"أوميكرون" لن يصاب مرة ثانية بكورونا فيجب أن يكون بناء على إثباتات علمية موثقة.. أعداد إصابات كورونا المتواجدة في المنازل أعلى من تلك التي في المستشفيات".
وأوضح أن "10% فقط من الأسرة في المستشفيات مشغولة، و43% من العناية المركزة مشغولة، و27% فقط من أجهزة التنفس الصناعي مشغولة، وهذا يؤكد أننا في أمان".
وتابع: "سوق الأدوية الآن يحتوي على 3 أدوية جديدة لعلاج كورونا ومنها دواء يستخدم عن طريق الفم وحصل على موافقة هيئة الدواء والأغذية الأمريكية، وكذلك أجازته هيئة الدواء الأوروبية، وهذا الدواء يمكنه السيطرة على تكاثر الفيروس داخل الخلية".
وشدد على أن "الدواء الذى يأخذ عن طريق الفم يجب أن يعطى للمصاب في أول 5 أيام بعد تشخيص الحالة، ويمكن أن يؤخذ في البيت".
وأضاف: "هذا الدواء من إنتاج شركة "فايزر" ومصر من أوائل الدول التي تعاقدت عليه وسنتلقى خلال الأسابيع القادمة ما يكفي لـ20 ألف شخص، كما تعاقدنا على دواء شركة "ميرك" الذي سيتم تصنيعه في مصر، وكذلك تعاقدنا مع شركة "أسترازينيكا" على دوائها الجديد، وسنحصل منه على 50 ألف جرعة".
المصدر: روسيا اليوم
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