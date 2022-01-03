تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا

حررت الشرطة في زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون أول أمس الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا، محمد شيهو، في بيان، إن "قطاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعا وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.

وأضاف أن "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 طفلا من بين المختطفين بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين".