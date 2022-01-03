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تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:00
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حررت الشرطة في زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون أول أمس الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.
وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا، محمد شيهو، في بيان، إن "قطاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعا وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.
وأضاف أن "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 طفلا من بين المختطفين بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين".
 
ويستهدف قطاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي، ويهاجمون القرى لسرقة الماشية وممارسة الخطف مقابل الفدية.
 
المصدر: سبوتنيك
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