عربي-دولي

باريس تفرض إجراءات جديدة ضد كورونا

Lebanon 24
03-01-2022 | 03:00
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أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات جديدة لكبح جائحة كورونا فيما لاتزال أعداد الإصابات في فرنسا تفوق المئتي ألف حالة يومية.

في السياق أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن أن المشهد صعب لكنه يحمل جوانب إيجابية أيضا.
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فرنسا

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