باريس تفرض إجراءات جديدة ضد كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات جديدة لكبح جائحة كورونا فيما لاتزال أعداد الإصابات في فرنسا تفوق المئتي ألف حالة يومية.



في السياق أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن أن المشهد صعب لكنه يحمل جوانب إيجابية أيضا.