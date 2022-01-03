19
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
باريس تفرض إجراءات جديدة ضد كورونا
Lebanon 24
03-01-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات جديدة لكبح جائحة كورونا فيما لاتزال أعداد الإصابات في فرنسا تفوق المئتي ألف حالة يومية.
في السياق أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن أن المشهد صعب لكنه يحمل جوانب إيجابية أيضا.
مواضيع ذات صلة
ما هي الإجراءات "المشددة" التي تطبقها فرنسا لمجابهة كورونا؟
Lebanon 24
ما هي الإجراءات "المشددة" التي تطبقها فرنسا لمجابهة كورونا؟
03/01/2022 15:12:23
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تسجّل 58 ألف إصابة بكورونا بعد أن سجّلت أمس أكثر من 200 ألف
Lebanon 24
فرنسا تسجّل 58 ألف إصابة بكورونا بعد أن سجّلت أمس أكثر من 200 ألف
03/01/2022 15:12:23
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تسجل أكثر من 219 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
فرنسا تسجل أكثر من 219 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة (سكاي نيوز عربية)
03/01/2022 15:12:23
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز: فرنسا تعلن تسجيل 232200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
سكاي نيوز: فرنسا تعلن تسجيل 232200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
03/01/2022 15:12:23
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا
كورونا
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
15:25 | 2022-01-02
02/01/2022 03:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الابراج الصينية أصدق؟.. اليكم توقعات ماغي فرح لسنة 2022
Lebanon 24
الابراج الصينية أصدق؟.. اليكم توقعات ماغي فرح لسنة 2022
10:11 | 2022-01-02
02/01/2022 10:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
14:00 | 2022-01-02
02/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبها لم يتمكن من الصمود... طرابلس حزينة
Lebanon 24
قلبها لم يتمكن من الصمود... طرابلس حزينة
10:15 | 2022-01-02
02/01/2022 10:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
00:30 | 2022-01-03
03/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-01-03
العراق.. إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة أميركية
07:00 | 2022-01-03
تدريب تحت الثلوج.. آلاف الأوكرانيين يستعدون لأي "غزو" روسي
06:30 | 2022-01-03
دولة على وشك الإفلاس بسبب "كورونا".. من هي؟
06:00 | 2022-01-03
بعد استقالة حمدوك.. واشنطن تدعو لضمان استمرار الحكم المدني
05:30 | 2022-01-03
ما هي الإجراءات "المشددة" التي تطبقها فرنسا لمجابهة كورونا؟
05:00 | 2022-01-03
بريطانيا تضع خطط طوارئ لمواجهة "أوميكرون"
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
03/01/2022 15:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact