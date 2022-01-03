عربي-دولي

أذربيجان.. مقتل 3 من حرس الحدود برصاص رفيقهم

Lebanon 24
03-01-2022 | 04:00
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أعلن حرس الحدود الأذربيجاني أن أحد أفراده أطلق النار لسبب مجهول على رفاقه في مخفر حدودي، مما أسفر عن مقتل 3 منهم.
وجاء في بيان عن حرس الحدود: "مساء الأحد وفي منطقة الخدمة التابعة لقسم الحدود المنفصل في قوبادلي التابع لإدارة حرس الحدود، فتح الرقيب إيفزلي الخان محمد أوغلو ولسبب غير معروف النار من سلاحه الفردي وقتل 3 من رفقاه".

وأضاف: "الضحايا هم الملازم أول إسماعيلوف يوسف إسماعيل أوغلو، والرقيبين جليل زاده أميل فوار أوغلو، وإبراهيموف رفايل ناتيغ أوغلو".

وأشار البيان إلى أن "إيفزلي ألقى سلاحه وفر من مكان الحادث" وأن البحث عنه مستمر.
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