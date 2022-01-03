إصابة وزير الدفاع الأميركي بكورونا

أفاد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بإصابته بفيروس كورونا.



وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر على موقع البتناغون: “هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا. طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لدي أثناء وجودي في منزلي في إجازة”.