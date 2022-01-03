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إصابة وزير الدفاع الأميركي بكورونا

Lebanon 24
03-01-2022 | 00:21
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أفاد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر على موقع البتناغون: “هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا. طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لدي أثناء وجودي في منزلي في إجازة”.
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وزير الدفاع الأميركي

لويد أوستن

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