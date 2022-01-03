اقتراح الميزانية الإيرانية.. ما تأثيره على المحادثات النووية؟

في 27 كانون الأول 2021، بدأ المشاركون المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الجولة الثامنة، وربما الأخيرة، من المفاوضات في فيينا في محاولة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني. وفي حين أن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كاني،بدا متفائلاً بعد الجولة السابعة من المحادثات، لا يزال احتمال التوصل إلى اتفاق جديد غير مؤكد. وساهم الرئيس الإيراني الجديد المتشدد، إبراهيم رئيسي، في زيادة الشكوك بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "في 12 كانون الأول، قدمت إدارة رئيسي اقتراح الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى البرلمان الإيراني. ويشير مشروع القانون إلى كيف يخطط رئيسي للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران، والتي تفاقمت عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في 2018. ومع ذلك، فإن الميزانية المقترحة لها أيضًا آثار كبيرة على الغرب لأنها تحاكي توقعات طهران للاتفاق النووي. يبدو أن التقرير متشائم بشأن آفاق المفاوضات الجارية في فيينا ويتوقع أن تظل العقوبات الأميركية سارية حتى العام 2022. ويقلل الاقتراح الجديد من تقدير مبيعات النفط الخام المتوقعة في الميزانية السابقة بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا، ويتوقع أن تمثل مبيعات النفط ربع الميزانية عند 12.66 مليار دولار. على الرغم من الاحتمال المشكوك فيه لتخفيف العقوبات، تهدف إدارة رئيسي إلى تحقيق نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 8 في المائة، وهو ما يمثل نموًا للإنتاجية بنسبة 3.5 في المائة وزيادة في الاستثمارات بنسبة 4.5 في المائة. وقدرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية الميزانية المتوازنة اسمياً بـ 15.052 تريليون ريال (50.2 مليار دولار باستخدام سعر الصرف في السوق الحرة)".وتابعت المجلة، "يعوض مشروع القانون المقترح عن تقديرات متواضعة لصادرات النفط من خلال زيادة حادة متوقعة في الايرادات الضريبية. وتعلن الميزانية الجديدة عن ارتفاع متوقع بنسبة 62 في المائة في الايرادات الضريبية بإجمالي 17.5 مليار دولار. هذا الارتفاع المتوقع في الإيرادات الضريبية مرتفع حتى بمعايير الميزانية الإيرانية، والتي غالبًا ما تميل إلى المبالغة في تحصيل الضرائب. يهدف التشريع إلى زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على السفر إلى الخارج وفرض ضريبة القيمة على المركبات والممتلكات العقارية. يشير الاعتماد على الضرائب، من بين مصادر أخرى أقل أهمية للإيرادات، إلى أن الحكومة الإيرانية واثقة من قدرتها على تجاوز عقوباتها الاقتصادية. وبالتالي، تشير طهران إلى أنها لا تواجه أي إلحاح اقتصادي لتقديم تنازلات كبيرة لصانعي السياسة الأميركيين في المحادثات النووية الجارية. يتماشى هذا الموقف مع قناعة رئيسي الأوسع نطاقًا بشأن زيادة التجارة والتعاون مع جيران إيران الشرقيين بدلاً من التقارب مع الغرب. لا تضع وجهة نظر طهران ثقة كبيرة في تخفيف العقوبات وبدلاً من ذلك تتطلع إلى الاعتماد على الذات اقتصاديًا والحفاظ على العلاقات المالية الإيرانية مع روسيا والصين باعتبارها شريان الحياة لها. بالنظر إلى الميزانية المقترحة والدبلوماسية الإيرانية الأخيرة، يبدو أن رئيسي لا يؤيد التفاوض على صفقة لا تصب في مصلحة حكومته بالكامل. لكن لا ينبغي للمحللين تقييم التزام إيران بالتفاوض وفقًا لشخصيات صانعي السياسة فيها، بل وفقًا للقيود والتحديات الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي سيواجهونها في العام المقبل".وأضافت المجلة، "في حين تظهر المؤشرات أن الاقتصاد قد انتعش خلال العام الماضي، يمكن أن تشير البيانات الجديدة إلى تباطؤ في هذا النمو. في أسوأ حالاتها، قد تشير هذه البيانات الجديدة إلى العودة إلى الانكماش في المستقبل القريب. تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الجديد (PMI) في إيران إلى أن الشركات تعاني من ارتفاع الأسعار وقلة مخزونات المواد الخام. إلى جانب التضخم، ساهمت أوجه القصور الاقتصادية هذه في تراجع مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الكلي. لا تزال العديد من القطاعات التي تغطي الزراعة والإسكان والخدمات يعوقها ضعف الطلب حيث تكافح البلاد تحت وطأة العقوبات الخارجية ووباء كورونا المستجد. على الرغم من انخفاض التضخم خلال الشهر الماضي، فإن التضخم الحالي البالغ 44.4 في المائة يعني أن التحسن لا يساهم بالكثير لتخفيف الانخفاض الحاد في القوة الشرائية. تتخذ إدارة رئيسي خطوات لتعزيز الاقتصاد لكنها لا تزال تقاوم معالجة تأثير العقوبات بشكل مباشر. كما تقدم طهران باستمرار خصومات على صادرات النفط لحث المشترين على الالتفاف على العقوبات الأميركية. لكن بعض الخبراء الاقتصاديين غير مقتنعين بقدرة طهران على تحسين الاقتصاد دون معالجة العقوبات بشكل مباشر، ويتوقعون أن يرتفع عجز الميزانية الإيرانية بنسبة 50 في المائة عن العجز الحالي إذا انهارت المفاوضات. بالإضافة إلى ترك العقوبات دون معالجة، من المتوقع أن يؤدي الاعتماد بشكل أكبر على عائدات الضرائب إلى إعاقة نمو الدخل القومي لإيران".وبحسب المجلة، "حفزت التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران سلسلة من الاحتجاجات العامة على مستوى البلاد. دخل العمال في إضراب من أجل تحسين الأجور في منشآت البتروكيماويات المملوكة للحكومة في جنوب إيران، بينما في أصفهان، احتج المزارعون والسكان بسبب نقص المياه في تشرين الثاني الماضي. كما نزل المعلمون في كل أنحاء إيران إلى الشوارع للمطالبة بأجور أعلى وظروف عمل أفضل. تسلط هذه الاحتجاجات الضوء على إحساس أكبر بالإلحاح لدى إدارة رئيسي، التي تعهدت بتنويع الاقتصاد الإيراني وخلق حوالى مليوني وظيفة بحلول آذار 2023. إن الارتباط المباشر بين الوضع الاجتماعي والسياسي لإيران ووضعها الاقتصادي يجعل من غير المجدي لإدارة رئيسي اختبار استراتيجية مالية جديدة تتمحور حول الاعتماد على الذات. على هذا النحو، قد تظل طهران ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرغم من الإشارة إلى رسالة مختلفة من خلال اقتراح الميزانية الأخير. كما وقد تشعر حكومة رئيسي أيضًا بأنها مضطرة إلى معالجة العقوبات بشكل مباشر لأسباب أخرى غير تخفيف الضغوط على الاقتصاد الإيراني. ويخطط مشروع القانون المقترح لزيادة الاستثمار في الحرس الثوري الإيراني. وفقًا للتشريع المقترح الذي ينتظر موافقة البرلمان، سيحصل الحرس الثوري الإيراني على 22 مليار دولار، أي ضعف مخصصاته في العام 2021. في المقابل، سيحصل الجيش على 7.99 مليار دولار في العام 2022. كانت إحدى المجالات الملحوظة للاستثمار هي البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تُظهر تصميماتها الجديدة تحولًا إلى قدرات بحرية أكثر تقليدية. إن جدوى مثل هذه الاستثمارات مرهونة بقدرة إيران على تنمية اقتصادها وتخفيف عبء عجزها. ما لم تهدف طهران إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الحرس الثوري الإيراني على النفقات الأخرى، سيحتاج رئيسي إلى التفكير في الطريقة الأكثر جدوى للتفاوض على رفع العقوبات الأميركية".وختمت المجلة، "مع الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا، لا يزال الاتفاق النهائي بين إيران والغرب غير مؤكد. بالنظر إلى أن إيران تطالب برفع كل العقوبات الأميركية، فإن انفراجة في المفاوضات لا تزال غير مرئية. لكن رئيسي أكد أن إيران تأخذ مفاوضات فيينا على محمل الجد، وأن القيود التي تواجهها حكومته بسبب العقوبات تترك خيار التنازلات مفتوحًا".