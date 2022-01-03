عربي-دولي

السعودية تغلق سفارتها في واشنطن وتطلق تحذيرات لرعاياها

Lebanon 24
03-01-2022 | 03:38
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أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تستأنف الأعمال يوم غد الثلاثاء.
وقالت السفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابها في "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة  الاثنين 3 كانون الثاني، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4 كانون الثاني".
ودعت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت "في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة".
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