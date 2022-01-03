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إسعاف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى

Lebanon 24
03-01-2022 | 08:30
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أدخل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، صباح اليوم، إلى المستشفى مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

وذكرت وسائل إعلام من بينها محطة "تي في غلوبو"، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (66 عاما) أدخل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح اليوم مع احتمال اصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في أيلول 2018، خضع بولسونارو لحوالى ست عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في تموز 2021 في مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص.
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