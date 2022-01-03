لماذا تعتبر موسكو بايدن مفتاحًا لتجنّب الحرب في أوكرانيا؟

هل أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن المحاور الأجنبي الأكثر ثقة لروسيا؟ تم تصوير الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على نطاق واسع على أنه الشخص الذي استخدمه الكرملين للقيام بمهمة غير سارة أو خطرة من قبل وسائل الإعلام الغربية، لكنه أثبت أنه غير منتظم وغير موثوق به في الشؤون الخارجية، حيث كان يتحول يوميًا تقريبًا من التهديدات المتفجرة إلى اللغة "المطرية". وبعدها، جاء بايدن.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "عندما يتعلق الأمر بسياسة روسيا، سعى بايدن للترويج لما يمكن تسميته انفراجا خفيفا مع موسكو من دون استخدام كلمة "إعادة الضبط" المخيفة. كانت النظرية الحاكمة لإدارة بايدن، أو بتعبير أدق مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، هي أن الصين، وليس روسيا، هي أخطر تحدٍ للسياسة الخارجية لأميركا. في الدليل الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت، ذكر البيت الأبيض الصين خمس عشرة مرة، وروسيا خمس مرات، وأوكرانيا لم يذكرها على الإطلاق. بايدن نفسه يعمل من خلال مجلس الأمن القومي لمحاولة صياغة سياسة جديدة تجاه موسكو. بعبارة أخرى، بايدن هو صاحب القرار. لهذا السبب طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثة هاتفية ثانية مع بايدن. يعتقد الروس أنه في غياب مشاركة بايدن الشخصية، فمن المحتمل أن يتم تخريب أي تقدم محتمل من قبل بيروقراطية وزارة الخارجية، المتعاطفة للغاية مع أوكرانيا. في الواقع، في اجتماع وزارة الخارجية الأخير، أشارت مصادر روسية إلى أن وزير الخارجية سيرجي في لافروف أشار على وجه التحديد إلى بايدن، للإشادة بدوره الإيجابي في تعزيز الحوار مع موسكو".وتابعت المجلة، "لا شك في أن الخطاب الرسمي بين الجانبين لا يزال شرسًا. حذر السفير الروسي أناتولي أنتونوف في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرًا من أن "الأمن الأوروبي يقف عند مفترق طرق". حذر بايدن بوتين من أنه سيكون هناك "ثمن باهظ يجب دفعه" في حالة غزو موسكو لأوكرانيا، بينما تحدث بوتين عن "تمزق كامل" محتمل في العلاقات. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا يكون الانقسام بين موسكو وواشنطن بهذا الوضوح. لا تركز مخاوف موسكو على الإمدادات العسكرية التي يفكر الغرب في إرسالها إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر التي يمكن تحويلها من أفغانستان أو احتمال تعزيز البحرية الأوكرانية. كل هذه المبادرات كانت بالفعل في طور الإعداد. ثم هناك قضية الصواريخ متوسطة المدى. في مقالته التي نشرت عبر مجلة "فورين بوليسي"، كتب أنتونوف: "من المهم أن تنضم واشنطن إلى الحظر الروسي أحادي الجانب لنشر الصواريخ الأرضية متوسطة المدى. تتطلب مقترحاتنا، بسحب مناطق التدريبات من خط الاتصال بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك تلك التي تهدف إلى زيادة إمكانية التنبؤ بالإجراءات وتقليل الأنشطة العسكرية الخطرة، دراسة جادة". الحقيقة الفظة هي أن إدارة بايدن ليس لديها حاليًا أي خطط لنشر مثل هذه الصواريخ في أوكرانيا".وأضافت، "جوهر القضية الحقيقي هو مطالبة روسيا بعدم جلب أي جيران جدد، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا، إلى الناتو. يقول بايدن إنه لا يتفاوض علنًا، ولكن فيما يتعلق بقضية توسيع حلف الناتو، لا يبدو أن هناك تقدمًا كبيرًا، إن وجد. سيكون السؤال الرئيسي هو ما مدى مركزية هذه القضية بالنسبة إلى بوتين. إذا كان الأمر مركزيًا، فلا يبدو أن هناك إمكانية لعقد صفقة. في بعض الأحيان، يمكن للمفاوضات أن تأخذ زخمًا خاصًا بها، ومخاطر غزو أوكرانيا فعليًا واضحة لبوتين، الذي لم يكن يومًا مقامرًا في السياسة الخارجية ولكنه كان دائمًا انتهازيًا ذكيًا. إلى حد ما، حقق بوتين انتصارًا بالفعل من خلال إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبته بإجراء مكالمات متتالية مع بايدن. الآن ستقام ثلاث جلسات دبلوماسية مقبلة. لن يكون هدف بايدن استرضاء بوتين ولكن تهدئة مخاوفه المتعلقة بالأمن القومي التي أعرب عنها بصوت عالٍ".وبحسب المجلة، "قد يتمحور أحد الطرق المحتملة في المستقبل على "حل نمساوي" لأوكرانيا. بعد الحرب العالمية الثانية، احتلت القوى الأربع النمسا، تماماً كما حصل في ألمانيا. لكن في أيار 1955، وقّع الاتحاد السوفياتي معاهدة الاستقلال النمساوية التي تضمن حيادها وسحب قواتها. أصبحت النمسا دولة عازلة بين الشرق والغرب. مثلما ضحت النمسا رسميًا بجنوب تيرول، كان على أوكرانيا أن تتخلى عن مطالبها بشبه جزيرة القرم. إذا كان بوتين على استعداد للانضمام إلى الحياد الأوكراني بدلاً من محاولة تحويلها إلى دولة دمية أو المطالبة بالسيادة الكاملة عليها، فقد يكون النموذج النمساوي بمثابة حل محتمل للوضع المضطرب لأوكرانيا".وختمت المجلة، "كل هذا سيأتي كقرص مرير لأوكرانيا نفسها. لكن يبدو أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة لديهما رغبة كبيرة في الانخراط في مواجهة اقتصادية وعسكرية مطولة مع روسيا بشأن أوكرانيا. آخر ما يحتاجه بايدن هو غزو روسي لأوكرانيا من شأنه أن يرفع أسعار النفط ويزيد من الشعور بالحصار المحيط برئاسته. في الأسابيع المقبلة، قد يسعى إلى تحقيق نجاح ديبلوماسي في الخارج".