عربي-دولي

الصين: البيان النووي سيعزز الثقة بين القوى العالمية

Lebanon 24
03-01-2022 | 12:30
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اعتبرت الصين أن التعهد الذي وقعته اليوم الاثنين مع باقي الدول النووية لمنع انتشار الأسلحة النووية، من شأنه أن "يعزز الثقة المتبادلة" بين القوى العالمية ويحدّ خطر اندلاع نزاع نووي.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن نائب وزير الخارجية ما تشاوتشو قوله إن "البيان المشترك الصادر عن زعماء الدول النووية الخمس سيساعد في تعزيز الثقة واستبدال التنافس بين القوى الكبرى بالتنسيق والتعاون".
وأصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن تمسك بلدانهم بعدم اندلاع أي مواجهة نووية. 
وذكرت الدول الخمس أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية والحدّ من المخاطر الاستراتيجية.
المصدر: روسيا اليوم
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