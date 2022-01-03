عربي-دولي

وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع بلينكين الأزمة الأوكرانية والحوار مع روسيا

Lebanon 24
03-01-2022 | 13:30
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الوزيرة أنالينا بيربوك ستبحث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في واشنطن يوم الأربعاء المقبل الأزمة الأوكرانية والحوار مع روسيا.
وقال كريستوفر برجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "ستزور وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك واشنطن يوم الأربعاء المقبل، حيث ستعقد اجتماعا مع أنتوني بلينكين وشركاء مفاوضين آخرين وتبحث صيغ الحوار الثنائية والدولية المرتقبة مع روسيا".
وأضاف المتحدث مجيبا على سؤال حول موقف برلين من الأزمة الأوكرانية: "لا أستطيع إخباركم بالتغييرات في الموقف الألماني، لقد سمعتم بيان الوزير الأسبوع الماضي.. يتعلق الأمر بالمشاركة في الحوار".
وسيكون هذا الاجتماع الثاني بين بيربوك وبلينكين، إذ التقيا سابقا في ليفربول على هامش المجلس الوزاري لمجموعة السبع.
المصدر: روسيا اليوم
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