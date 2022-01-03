عربي-دولي

مستشار سابق في البنتاغون: بوتين كشف جوانب ضعف بايدن

Lebanon 24
03-01-2022 | 16:30
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أكد المستشار السابق في البنتاغون كوري ميلز، أن الرئيس فلاديمير بوتين يبني العلاقات مع البيت الأبيض من موقع القوة، في ظل إخفاقات السياسة الخارجية لفريق الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي رده على سؤال مقدم قناة "فوكس نيوز" حول وجه الاختلاف في العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب وبايدن، قال: "هناك فرق بالتأكيد.. الكل لمسوا ضعف بايدن... في روسيا شاهدوا كيف انتهت عمليتنا في أفغانستان، وكيف يتصرف بايدن تجاه قضية تايوان والصين".
وأضاف: "أخطاء الحكومة الأمريكية الفادحة كبيرة لدرجة أن ضعف إدارة بايدن لا يظهر في روسيا فحسب، بل في الصين وإيران".
وتابع: "معارضو الولايات المتحدة يستغلون ذلك بنشاط".
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن محادثة هاتفية ليلة 31 كانون الأول وحسب الكرملين، هدد بايدن "بفرض عقوبات واسعة النطاق" على روسيا بسبب الوضع مع أوكرانيا، فيما رد بوتين بأن "ذلك سيكون خطأ كبيرا، وقد يفضي لقطع كامل للعلاقات بين البلدين".

المصدر: روسيا اليوم
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