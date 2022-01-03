عربي-دولي

الحرس الثوري: محور المقاومة أصبح اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف

Lebanon 24
03-01-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-903494-637768382232048095.jpg
Doc-P-903494-637768382232048095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي إن القوات البرية لمحور المقاومة أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف.
وأضاف محمد رضا نقدي "إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك".
وأكد أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة.
وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران: "لقد قدمنا الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد الحاج قاسم في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-03
16:30 | 2022-01-03
16:00 | 2022-01-03
15:30 | 2022-01-03
15:13 | 2022-01-03
15:00 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website