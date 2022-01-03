حادث يهزّ إسرائيل.. تحطم مروحية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحطم مروحية إسرائيلية في البحر المتوسط قبالة شاطئ أخزيف شمالي حيفا، حيث تم العثور على طيار واثنين من أفراد الطاقم.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظراً على نشر المعلومات حول الحادث، بينما غادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت جلسة كان فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن الحدث من السكرتير العسكري.



وأضافت القناة أنه تم الإعلان عن إنقاذ 3 من أفراد طاقم الطائرة، ونقلهم إلى مستشفى رامبام، وتشير المعلومات إلى أن إصابة أحدهم خطرة بينما لم تتوفر بعد معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للآخرين.

فيديو جديد لعملية البحث عن عسكريين من أفراد المروحية الإسرائيلية التي سقطت قبالة سواحل #حيفا.. بينما جرى إنقاذ واحد وحالته متوسطة#الحدث pic.twitter.com/HGh1CpAnI5 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) January 3, 2022