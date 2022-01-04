عربي-دولي

في الهند.. سؤالان في امتحان عن المرأة يثيران الجدل

Lebanon 24
04-01-2022 | 00:30
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أثار سؤالان في الامتحان العام لطلاب المدارس الثانوية في الهند حول كراهية المرأة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المعارضة أحد السؤالين بأنه "منحاز بشكل صارخ ضد المرأة".

والسؤال الذي أثار احتجاجا وسخطا يشكل جزءا من اللغة الإنجليزية وآدابها، وهو مخصص بشكل رسمي لطلبة الفصل العاشر (15 إلى 16 عاما).

وجاء في إحدى الفقرات المخصصة للقراءة أن "المرأة تتعلم الطاعة من صغرها، عندما تطيع زوجها طاعة رسمية"، وتقول فقرة أخرى في الموضوع نفسه إن "تحرر الزوجة دمر سلطة الوالدين على أبنائهم".

واعتذر المجلس المركزي للتعليم الثانوي في الهند على هذا الخطأ، بعد أن انتقده الآباء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سارع إلى حذف السؤالين، وأصبح من حق الطلاب الحصول على علامات كاملة عليهما، حسب ما ذكره موقع "globeecho".

وأصدر المجلس المركزي للتعليم الثانوي بيانا أعلن فيه أن الفقرة المعنية "لا تتطابق مع معايير وموجهات المجلس".

وأضاف في بيان منفصل أنه "ملتزم بمبادئ عدم التمييز بين الجنسين في التعليم"، وأنه "يعبر عن أسفه لهذا الخطأ".
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