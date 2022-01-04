عربي-دولي

إصابة رئيس موريتانيا بكورونا

Lebanon 24
04-01-2022 | 01:00
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أعلنت الرئاسة الموريتانية إصابة رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وذكرت الرئاسة أن ولد الشيخ الغزواني خضع لفحوصات بعد إصابته بالزكام وأن التحاليل أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وتشهد موريتانيا في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس.

وقررت موريتانيا إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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