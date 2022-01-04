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أمر غير مألوف... هذا ما ضبطته الشرطة الفرنسية

Lebanon 24
04-01-2022 | 01:30
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أفاد موقع lyon capitale الفرنسي بأن الشرطة تمكنت من ضبط 7 أطنان من غاز أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" في مدينة سين إت مارن بفرنسا.

وقال الموقع الإخباري إن الشرطة وضعت أيديها على عدة كيلوغرامات من أكسيد النيتروز بفيلوربان، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ليون.

وذكر أن اكتشاف 100 زجاجة من أكسيد النيتروز في مدينة فيلوربان سمح لمكتب المدعي العام في ليون بفتح تحقيق بخصوص تكوين شبكة دولية لإعادة بيع أكسيد النيتروز. 

وأكد أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت التحقيقات المختلفة المحققين إلى تعقب موقع التخزين في سين إت مارن. 

وعثرت الشرطة على ما مجموعه 7 أطنان من الغاز المضحك الذي تبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو، في حظيرة.

وأشار الموقع إلى أن السلطات اعتقلت شخصين في لو بورجيه، من بينهم رئيس الشبكة.
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