20
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
107 ملايين دولار كندي لأسر من ضحايا طائرة أسقطتها إيران
Lebanon 24
04-01-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منحت محكمة في أونتاريو في كندا تعويضا قدره 107 ملايين دولار كندي (83.94 مليون دولار) بالإضافة إلى الفائدة، لأسر ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية قرب طهران قبل نحو عامين.
وأسقطت إيران طائرة الركاب في كانون الثاني 2020. ولقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 حتفهم، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 يحملون الإقامة الدائمة بكندا.
ورفعت الأسر الست دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين، تقول الأسر إنهم يتحملون مسؤولية الحادث.
وقال مارك أرنولد محامي الأسر، إن فريقه سيسعى إلى مصادرة أصول إيرانية داخل كندا وخارجها. وأضاف أن إيران تمتلك ناقلات نفط في بلدان أخرى، وأن فريقه سيسعى لمصادرة كل ما يمكن مصادرته لسداد مستحقات الأسر.
وأصدر القاضي إدوارد بيلوبابا قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو بتاريخ 31 كانون الأول، وأعلنه أرنولد يوم الاثنين، وفقا لرويترز.
واتهم تقرير أعده فريق بحث جنائي كندي خاص في منتصف 2021 إيران بعدم الكفاءة والتهور في واقعة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. وانتقدت إيران التقرير ووصفته بأنه "مسيس للغاية".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
Lebanon 24
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
16:00 | 2022-01-03
03/01/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
11:06 | 2022-01-03
03/01/2022 11:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
12:05 | 2022-01-03
03/01/2022 12:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
09:47 | 2022-01-03
03/01/2022 09:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
12:55 | 2022-01-03
03/01/2022 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-01-04
الصين تؤكد: سنواصل تحديث ترسانتنا النووية
03:30 | 2022-01-04
روسيا الصين وإيران: هل سيستفيد خصوم الولايات المتحدة الثلاثة من ضعف سياستها الخارجية؟
03:00 | 2022-01-04
السودان.. دعوات لتظاهرات تتبنى شعار "المدنية"
02:30 | 2022-01-04
تصريح متفائل.. عالم لقاحات يكشف مستقبل كورونا: علينا أن نتجاوز هذا الشتاء
01:30 | 2022-01-04
أمر غير مألوف... هذا ما ضبطته الشرطة الفرنسية
01:00 | 2022-01-04
إصابة رئيس موريتانيا بكورونا
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
04/01/2022 11:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
04/01/2022 11:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
04/01/2022 11:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact