107 ملايين دولار كندي لأسر من ضحايا طائرة أسقطتها إيران

واتهم تقرير أعده فريق بحث جنائي كندي خاص في منتصف 2021 إيران بعدم الكفاءة والتهور في واقعة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. وانتقدت إيران التقرير ووصفته بأنه "مسيس للغاية".

منحت محكمة في أونتاريو في كندا تعويضا قدره 107 ملايين دولار كندي (83.94 مليون دولار) بالإضافة إلى الفائدة، لأسر ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية قرب طهران قبل نحو عامين.وأسقطت إيران طائرة الركاب في كانون الثاني 2020. ولقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 حتفهم، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 يحملون الإقامة الدائمة بكندا.ورفعت الأسر الست دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين، تقول الأسر إنهم يتحملون مسؤولية الحادث.وقال مارك أرنولد محامي الأسر، إن فريقه سيسعى إلى مصادرة أصول إيرانية داخل كندا وخارجها. وأضاف أن إيران تمتلك ناقلات نفط في بلدان أخرى، وأن فريقه سيسعى لمصادرة كل ما يمكن مصادرته لسداد مستحقات الأسر.وأصدر القاضي إدوارد بيلوبابا قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو بتاريخ 31 كانون الأول، وأعلنه أرنولد يوم الاثنين، وفقا لرويترز.